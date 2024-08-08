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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri ile Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiriyle yaptığı toplantıda İsrail'in tutumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri ile Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Tamim bin Hamad Al Sani ile yaptığı önemli bir görüşmede, bölgedeki güncel gelişmeleri masaya yatırdı.

İsrail'in Tavrı Eleştirildi

Erdoğan, görüşmede İsrail'in Heniyye suikastını gerçekleştirmesinin, ateşkes konusundaki niyetlerini sorgulattığını ifade etti. Bu durumun, uluslararası kamuoyuna karşı da bir güven kaybı olduğunu vurguladı.

Kritik Açıklamalar

Cumhurbaşkanı, bu tür eylemlerin barış çabalarına zarar verdiğini ve işgal altındaki Filistin topraklarında kalıcı bir çözüm sağlanmadığı sürece bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceğini belirtti.

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