Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de Enflasyon Mücadelesi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri Çıkışı: 2025’te Güzel Neticeler Bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen "Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Enflasyonla mücadelede belli bir aşamaya geldiklerini söyleyen Erdoğan, “İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız.” ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Ekonomik Başarısı

Kayseri'de dolu dolu geçen bir gün geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, havalimanı yeni terminal binası ve apronunun açılışını gerçekleştirdiklerini, ardından partisinin Kayseri 8'inci Olağan İl Kongresi'ni tamamladıklarını belirtti. Kayseri'nin ekonomik lokomotif olarak büyümeye ve gelişmeye devam ettiğine dikkat çekti.

Erdoğan, ocak ayı itibarıyla birkaç çarpıcı veri paylaşarak şunları kaydetti: “2002'de Kayseri'den dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardı. 2024 yılında bu rakam, 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi.” Son 22 yılda Kayseri'nin ihracatında yaşanan bu 10 kat artış, şehrin büyüme ve gelişimini gözler önüne seriyor.

İstihdam ve Yatırımda Kayseri’nin Yükselişi

Kayseri'de 1052 özel sektör projesinde 92,1 milyar liralık bir yatırım gerçekleştiğini vurgulayan Erdoğan, “Son 22 yılda 30 bin kişilik istihdam imkanı oluştu.” dedi. Ekonomik potansiyelin tam olarak kullanılması için gereken desteklerin devam edeceğini belirtti.

Ekonomik İvme ve Gelecek Hedefleri

Erdoğan, kaydedilen ekonomik ivmenin her şeye rağmen anlamlı olduğunu vurguladı. “İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor.” diyen Erdoğan, dış dengelerin iyileştiğini ve turizmde rekorların yılı olacağını belirtti.

Sabrın ve Mücadelenin Önemi

Konuşmasına, milletin elde ettiği başarıların bir lütuf olmadığını belirterek devam eden Erdoğan, “Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık.” dedi. “Zaferin anahtarı sabırdır, sebattır, mücadeledir.” diyerek Kayseri'nin Türkiye Yüzyılı'nın inşasında kendilerine destek olacağına inandığını ifade etti.