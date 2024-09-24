Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs Türkleri İçin Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin uluslararası alanda sahip olduğu hakların yeniden tanınması gerektiğini belirtti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmelidir. Tecrit artık son bulmalıdır," dedi.

Egemenlik Vurgusu

Erdoğan, Kıbrıs meselesinin çözümü için uluslararası camianın üzerine düşen sorumlulukları hatırlatırken, Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarının tanınmamasının adada barış ve istikrarı tehdit ettiğini ifade etti.