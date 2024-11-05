Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'a Togg Hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Togg Hediyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a Türkiye'nin yerli elektrikli aracı Togg'u takdim etti.

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Erdoğan, Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu sırada, Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Togg'un Hediye Edilmesi

Görüşmelerin ardından yapılan anlaşmaların imza töreninin akabinde, Erdoğan, Sadır Caparov'a “Pamukkale beyazı” rengindeki Togg'u hediye etti.

Samimi Bir An

Hediye edilen Togg otomobilinin bahçede incelenmesinin ardından iki lider, Togg'un önünde bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Bu an, iki ülke arasındaki samimiyeti ve iş birliğini sembolize etti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından at hediye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bir süre sevdikleri atı havuç ve elma ile besledi.