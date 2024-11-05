Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ne Ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'ni ziyaret ederek burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Kırgız gençlerinin eğitimine destek olmak için Türkiye'nin bu alanda süregelen çalışmalarını vurguladı.

Eğitim Projeleri ve İşbirliği

Erdoğan, "Türkiye olarak Kırgız gençlerinin daha aydınlık bir geleceğe kavuşmaları için eğitim sahasında projelerimizi sürdürüyoruz" ifadesini kullanarak, iki ülkenin bağlarının güçlendiğine dikkat çekti. Ayrıca, Kırgız Cumhuriyeti'nde olmanın kendisi için bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Türkiye-Kırgızistan işbirliğinin eğitim alanındaki projelerle pekiştiğini ve bu doğrultuda yapılan yatırımları anlattı. 1992 yılından bu yana çeşitli eğitim anlaşmaları ve kurumlar açılarak Kırgızistan'a yapılan desteklerin arttığını ifade etti. Mevcut durumda, Türk okullarında ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde binlerce öğrenci eğitim almakta.

Manas Üniversitesi'nin Rolü

Manas Üniversitesi'nin 29 yıl içinde önemli başarılara imza attığını belirten Erdoğan, üniversitenin ilk 13 bin 200 mezunu ile dünyada 45 farklı ülkede yer aldığını kaydetti. Ayrıca, üniversitenin yeni tesis ve projeleri ile uluslararası alanda daha fazla başarı beklediğini dile getirdi.

Gençlere Mesajlar

Üniversite öğrencilerine seslenen Erdoğan, kök değerleri ve tarih bilincinin önemine vurgu yaparak, bireysel gelişimin yanı sıra toplumun da gelişimine katkı sağlamanın önemini belirtti. Eğitim hayatında ve iş dünyasında ailenin ve toplumun değerlerine bağlılık vurgusunu yaptı.

Son olarak, Manas Üniversitesi'nde yapılan 110 eserin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, bu başarıların Kırgızistan ve Türkiye için birer gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Ziyaretinden ötürü memnuniyetini belirten Erdoğan, tüm öğrenciler için başarı dileklerinde bulundu.

Bu ziyaret, Türkiye'nin Kırgızistan ile olan eğitim ilişkilerini bir kez daha gözler önüne sererken, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirmeyi amaçlıyor.