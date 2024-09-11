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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türklerinin hakları ve Ukrayna'nın bağımsızlığı konusunda desteklerini yineledi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 13:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım Zirvesi'nde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Video Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dördüncü Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne video mesaj göndererek önemli mesajlar iletti.

Kırım'ın İadesi ve Uluslararası Hukuk

Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun bir gereğidir." ifadesini kullandı.

Kırım Tatarlarının Acıları

Bu yılki zirvenin, Kırım Tatar halkının sürgününün 80. yıl dönümüne denk geldiğini hatırlatan Erdoğan, 80 yıldır devam eden acıların kapanmadığını söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı, yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir." diye ekledi.

Kırım Tatar Türklerine Destek

Kırım Tatar Türkü soydaşların güvenliğinin Türkiye'nin dış politikası için bir öncelik olduğuna vurgu yapan Erdoğan, Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için atılan adımlardan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Özgürlük ve Barış Temennisi

Erdoğan; Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in serbest bırakılmasının mutluluk verici olduğunu ve diğer soydaşların da özgürlüklerine kavuşmasını umduğunu ifade etti. Ayrıca, savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesini temenni etti.

Son olarak, Kırım Tatar Türkü soydaşlarının aziz hatıralarını saygıyla andığını belirterek, platformun uluslararası barış çabalarına katkı sağlamasını diledi.

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