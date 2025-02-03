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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırsalda aile işletmelerini güçlendirerek gençlerin ve kadınların tarımda yer almasını hedefliyor.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık alanında önemli bir adım atan Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Projenin başlıca amacını aile işletmelerini güçlendirmek olarak belirten Erdoğan, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı.

Bu projeyle birlikte, kırsal alanda sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik etmek ve yerel ekonomiyi canlandırmak hedefleniyor. Erdoğan, "Tarım sektörü, ülkemizin kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır. Gençlerimizin ve kadınlarımızın burada daha aktif olmaları için destek sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Projeyle birlikte aile işletmelerine verilecek desteklerin yanı sıra, kırsal alanda istihdamın artırılması ve sosyal girişimlerin desteklenmesi hedeflenmekte. Böylece, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

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