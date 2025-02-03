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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Projesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile üreticilere sübvansiyonlu kredi imkanı sağlanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırsalda Bereket Projesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Destek Projesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, üreticilerin bu proje kapsamında 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanabileceğini belirtti.

Üreticilere Desteğin Önemi

Bu projeyle birlikte, kırsal alandaki hayvancılığın desteklenmesi ve üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje, tarım ve hayvancılık sektöründeki üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

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