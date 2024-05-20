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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası açıklaması: “Protesto değil terör kalkışmasıydı”

26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefatı ve Kobani Davası hakkında da konuştu.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 16:26
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 16:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kobani Davası açıklaması: “Protesto değil terör kalkışmasıydı”

Ankara Beştepe’de, 26. Dönem Adli Yargı ve 16. Dönem İdari Yargı Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili pek çok konuda açıklama yaptı. Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybetmesine ve Kobani Davası sonucuna da değindi.

“İran’ın yanında olacağız”

Helikopter kazası sonrası ölen İran Cumhurbaşkanı Reisi için Erdoğan “Kendisi ile çok yakın bir diyaloğumuz vardı. Bu zor günlerde Türkiye, kardeş İran halkının yanında olacaktır. İran halkına, milletim adına başsağlığı dilerim. Tüm imkanlarımızı, arama ve kurtarma çalışmaları için seferber ettik” ifadelerini kullandı.

“Bir protesto değil, bir terör kalkışmasıydı”

Konuşmasında Kobani Davası sonuçlarını değerlendiren Erdoğan, “6-8 Ekim olayları bir protesto değildi, 37 insanımızın vahşice öldürüldüğü bir terör kalkışmasıydı. Kimse bu olayları meşru ya da mazur gösteremez. Bunu hesabı sorulmalıdır. Mahkeme kararı hakkında, haddini aşan yorumları kabul etmiyoruz. Mahkeme tarafından verilmiş kararlar, yüreğimize su serpmiştir. Bu karar, adalete olan inancı da güçlendirmiştir. 10 yıl sonra olsa da hak yerini buldu” şeklinde konuştu.

“Darbecilerin yargılanmasını sağladık”

Erdoğan konuşmasında şu sözlere de yer verdi: “Yargıda tarihi reformlara imza attık. Güven vermekte olan bir adalet anlayışı ile çalışıyoruz. Anayasanın değişmesini sağlayarak darbecileri yargıladık. Bizim iktidarımızda da milli iradeye kastedenler, yargılanıp cezalarını geç de olsa aldılar. 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz’da başı çekenler, bağımsız Türk mahkemeleri tarafından mahkum edildi. Yurt dışına kaçanların da peşini kesinlikle bırakmayacağız.”

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