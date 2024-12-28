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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTSO ödül töreninde KOBİ'lere istihdam desteği müjdesi verdi ve Türkiye ekonomisinin büyüme verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 19:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar 49. Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Sektörlerin rekabet gücünü sürdürmek için 2024'ün son aylarındaki istihdam seviyesini 2025'te koruyan KOBİ'lere çalışan başına aylık 2 bin 500 liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirmeyi planladıklarını duyurdu.

İstihdam Desteği ve Ekonomik Veriler

Erdoğan, yıllık 37 milyar dolar ihracat yapan ve 1 milyon 200 binden fazla çalışana istihdam sağlayan konfeksiyon, tekstil, deri ve mobilya sektörlerinin önemini vurguladı. Türkiye ekonomisinin son 22 yılda ortalama yüzde 5,3 büyüdüğünü ifade eden Erdoğan, asgari ücretteki reel artışın ise yıllık ortalama yüzde 5,6 ile büyümenin üzerinde olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'deki 630 doları bulan asgari ücretin birçok gelişmekte olan ülkeden daha yüksek olduğunu ve enflasyon hedeflerinin zamanla gerçekleştikçe vatandaşların alım güçlerindeki artışın daha net görüleceğini söyledi.

Ödül Töreni ve Kurdele Kesimi

Erdoğan ödül alan firmaları ve girişimcileri tebrik ederek, 2025 yılının Türkiye için hayırlı olmasını diledi. Törende, BTSO ile Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi'nin (TEKNOSAB) tanıtım filmi gösterildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 'İhracat' kategorisinde 9 firma ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise 'Sektör Liderleri' kategorisinde 17 firmaya ödüllerini takdim etti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı'nın sembolü çınar ağacının kendisine hediye edilmesi sonrasında, TEKNOSAB'da üretime başlayan 15 yeni firma için kurdele keserek tanıtımını gerçekleştirdi.

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