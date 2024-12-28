DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.324.797,21 -0,22%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 sonlarında istihdamı koruyan KOBİ'lere 2025 için aylık 2.500 TL'ye kadar destek verileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 18:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik yeni istihdam destek programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2024 yılının son aylarında istihdamı koruyan KOBİ'lere 2025 yılı boyunca çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek sağlamayı planladıklarını belirtti.

Destek Programının Detayları

Bu destek programı ile KOBİ'lerin istihdamı artırması hedeflenirken, işletmelerin ayakta kalmalarına ve çalışanlarını korumalarına yardımcı olmayı amaçlanıyor. Böylece, hem istihdamın artırılması hem de ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor.

Erdoğan, bu adımın Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacağını ve iş gücü piyasasında olumlu bir etki yaratacağını vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki Başkanlık Seçimleri ve Türkiye Üzerindeki Etkiler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Vizyonu: Uluslararası Sermaye Girişi Artıyor
4
Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Jeopolitik Gücü Küresel Dikkat Çekiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 1 Trilyon 569 Milyar Lira Yatırım Ayırdık
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kredi Derecelendirmede Fark Yarattı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak