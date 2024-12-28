Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere Destek Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik yeni istihdam destek programı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 2024 yılının son aylarında istihdamı koruyan KOBİ'lere 2025 yılı boyunca çalışan başına aylık 2.500 TL'ye kadar destek sağlamayı planladıklarını belirtti.

Destek Programının Detayları

Bu destek programı ile KOBİ'lerin istihdamı artırması hedeflenirken, işletmelerin ayakta kalmalarına ve çalışanlarını korumalarına yardımcı olmayı amaçlanıyor. Böylece, hem istihdamın artırılması hem de ekonomik istikrarın sağlanması hedefleniyor.

Erdoğan, bu adımın Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayacağını ve iş gücü piyasasında olumlu bir etki yaratacağını vurguladı.