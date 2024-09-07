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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de yaptığı konuşmada çevre projeleri ve sağlık yatırımlarına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.09.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'de Açılış Töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de Açılış Töreninde Önemli Açıklamalarda Bulundu

Kocaeli'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çevre ve sağlık projelerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız." diyerek, İzmit Körfezi’ndeki temizleme projelerinin devam ettiğini vurguladı.

Kocaeli İçin 149 Yeni Proje

Erdoğan, tören sırasında Kocaeli'ye eli boş gelmediklerini belirterek, toplam 149 projeyi resmen hizmete sunduklarını ifade etti. Bu projeler arasında 3 milyar 562 milyon lira değerinde konutlar ve 657 bin metrekare büyüklüğünde millet bahçeleri yer aldı.

İzmit Körfezi Temizleme Projesi

İzmit Körfezi'nin temizliği için yürütülen projelerin detaylarına da değinen Erdoğan, "Avrupa'nın en büyük çevre projesini burada yürütüyoruz. Projemiz toplamda 2 milyar 504 milyon lira maliyetle tamamlanacak." dedi. Projenin ilk etabının 1,2 milyar lira değerinde olduğunu ve deniz alanında 720 hektar alanın temizlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Sağlık Yatırımları ve Açılışlar

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binasının açılışında da önemli bilgilere yer veren Erdoğan, "Burada toplam 300 yatak sayısıyla hizmet veren modern bir hastane açıyoruz." dedi. Ayrıca, 18 milyar lira tutarında sağlık yatırımı yaptıklarını belirtti.

Çevre Konusunda Eleştiriler

Erdoğan, çevre konusunda eleştirilerde bulunarak, "Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar." diyerek çevre aktivistlerini eleştirdi.

Son olarak, Erdoğan sağlık konusundaki yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Dünyadaki en büyük zenginliği sağlık gören bir kültürün temsilcileriyiz" dedi.

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