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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama: Yabancı Düşmanlığıyla Siyaset Yapanlara Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı düşmanlığı yapan siyasetçilerin varlık nedenlerini sorguladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 16:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama: Yabancı Düşmanlığıyla Siyaset Yapanlara Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı uyruklulara karşı sürdürülen düşmanlıkla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Suriyeli, Afgan ve yabancılara düşmanlık üzerinden siyaset yapanların varlık sebepleri ortadan kalktığına göre, millete ne diyeceklerini merak ediyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, ülkede artan yabancı düşmanlığına yönelik bir tepki niteliği taşıyor.

Yabancı Düşmanlığına Karşı Uyarı

Erdoğan’ın sözleri, siyasetçilerin seçmen nezdinde popülerlik kazanmak amacıyla yabancı uyruklulara karşı beslenen olumsuz duyguları istismar etmesini eleştiriyor. Bu durum, yurt dışında yaşayan Türk toplulukları arasında da kaygı yaratmakta. Cumhurbaşkanı, toplumsal birliğin ve barışın önemine vurgu yaparak, sağduyunun hakim olması gerektiğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, Erdoğan'ın açıklamaları, yabancı düşmanlığına karşı net bir duruş sergileyen bir anlayışı temsil ediyor ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguluyor.

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