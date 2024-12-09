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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: Türkiye, Tarihe Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin güçlü demokrasi ve barışçı politikalarıyla tarih yazdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklamalar: Türkiye, Tarihe Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Tarihe Yön Veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada, "Türkiye, güçlü demokrasiyle, büyüyen ekonomisiyle, köklü kurumlarıyla dünya meselelerinin seyrini değiştiren barışçı ve aktif politikalarıyla tarihe yön vermekte, hem kendi tarihini hem de insanlık tarihini yeniden yazmaktadır." ifadelerini kullandı.

Şehit Askerler İçin Başsağlığı

Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu sırasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehitlerin ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diledi.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Üstat Necip Fazıl'ın 'Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım' sözü, kabinemizin misyonunu belirlemektedir." dedi.

Özgüven ve Kararlılıkla İlerliyoruz

Erdoğan, Türkiye'nin ayaklarındaki zincirleri tek tek parçaladığına vurgu yaparak, "Türkiye özgüvenli, kararlı ve sabırlı bir şekilde hedeflerini gerçekleştirmektedir. Bugün dünden daha güçlüyüz. Milletimizi sığ sulara hapsetmek isteyen vizyonsuzlara inat, umuda tutunmaya devam edeceğiz." dedi.

Ummanlı Kardeşlerle İşbirliği

Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine dair umutlarını dile getirdi.

Deprem Konutları ve Taahhütler

Son kabine toplantısında Türkiye'nin deprem konutlarıyla ilgili çalışmalarını da gündeme getiren Erdoğan, 24 bin 559 yuvanın hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti. "Devlet millet birlikteliğiyle yaralarımızı saracağız" dedi.

Erdoğan, "Son depremzede hak sahibi kardeşimiz güvenli yuvasına kavuşana kadar durmayacağız. İnşallah deprem bölgemizi daha dayanıklı bir şekilde ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.

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