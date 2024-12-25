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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültür Sanat Ödülleri Töreninde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Ödülleri Töreni'nde kültür ve sanatın önemine vurgu yaptı, ödülleri sahiplerine takdim etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültür Sanat Ödülleri Töreninde Önemli Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür Sanat Ödülleri Töreni'nde Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, kültür ve sanatta herkesin aidiyet duygusunu öncelikli olarak dikkate alarak, bu ülkeye hizmet eden herkesi baş tacı etmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Salih Balakbabalar'a Zanaatkar Ödülü

Bu yılki Zanaatkar Ödülü, Salih Balakbabalar'a takdim edildi. Erdoğan, Balakbabalar'ın geleneksel sanatları modern bir çizgiye taşıyarak, birçok eserinin uluslararası müze ve koleksiyonlarda sergilendiğini belirtti.

“Kendisine geleneksel sanatlarımıza yaptığı eşsiz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” diyen Erdoğan, Balakbabalar'ın sanata kattığı değerleri vurguladı.

Vefa Ödülü Halit Refiğ'e

Erdoğan, bu yılki Vefa Ödülü'nün sahibi olarak Türk sinemasının önemli ismi Halit Refiğ'i anarak, Refiğ'in sanatıyla Türk sinemasına yaptığı katkıları hatırlattı. Refiğ’in, ulusal sinema hareketine öncülük ettiğini ve sinemanın merkezine Türk tarihini yerleştirdiğini dile getirdi.

Kültür ve Sanatın Önemi

Cumhurbaşkanı, “Kalıcı olan yarınlara akıl, ruh, moral ve köklerden mesaj ileten kültür sanat eserleridir.” diyerek, kültür ve sanatın toplumsal hayattaki yerine dikkat çekti. Erdoğan, “Türkiye'nin yalnızca değil, gönül coğrafyamızın her köşesi Türk ve İslam medeniyetinin zenginlikleriyle doludur.” vurgusunu yaptı.

Erdoğan, toplumun kültürel değerlerinin korunmasının önemine değinerek, “İçine sirayet eden neoliberal kültür akımlarına karşı geleneksel sanatlarımızı korumalı ve geliştirmeliyiz.” dedi.

Törenden Notlar

Törene katılan sanatçılar arasında Gönül Tekin, Günay Kut, Fatma Karabıyık Barbarosoğlu, Ahmet Özhan, Turan Oflazoğlu, Ramazan Minder bulunuyordu. Halit Refiğ’in ödülü ise eşi Gülper Refiğ’e takdim edildi.

Etkinlikte, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gibi birçok önemli isim de yer aldı. Ödül takdiminin ardından ödül sahipleriyle fotoğraflar çekildi.

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