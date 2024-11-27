Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Varlıklara Vurgu: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'

Erdoğan: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen Batıcı zihniyetin açtığı yaraların hâlâ kapanmadığını belirtti.
Dijitalleşme ve Kültürel Yozlaşma
Konuşmasında, her şeyin hızla tüketildiği bir çağda yaşandığını vurgulayan Erdoğan, dijitalleşmenin ekonomiden kültüre her alanı kuşattığını dile getirdi. Küreselleşmenin kültürel yozlaşmayı getirdiğini ifade eden Erdoğan, geleneksel kültür unsurlarının tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını belirtti.
Tarihimize Sahip Çıkmalıyız
Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerlerin korunması için son 100-150 yılda yaşanan kayıplara dikkat çeken Erdoğan, "Zenginliğe, çok sesliliğe sahip çıkmak, maziden atiye köprü kurmak demektir""12 bin tarihi eserimizi ait olduğu topraklarla buluşturduk" Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yaşayan insan hazinesi ve 3 sanat kurumuna ödül vererek, sanatçılara teşekkür etti. Ödül alan sanatçılar arasında hat sanatçısı Mehmet Özçay, tulum icracısı Remzi Bekar ve geleneksel dokuma ustası Nuray Kıvanç gibi isimler yer aldı. Hadim bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir, ödül alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşatarak, "Vatan gidiyor diye çok ağladım" Erdoğan, "Bizim milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Ödüller Sahiplerini Buldu
Birlikte Geleceğe Bakalım
Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yaşayan insan hazinesi ve 3 sanat kurumuna ödül vererek, sanatçılara teşekkür etti. Ödül alan sanatçılar arasında hat sanatçısı Mehmet Özçay, tulum icracısı Remzi Bekar ve geleneksel dokuma ustası Nuray Kıvanç gibi isimler yer aldı. Hadim bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir, ödül alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşatarak, "Vatan gidiyor diye çok ağladım" Erdoğan, "Bizim milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Erdoğan, "Bizim milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız" Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.