DOLAR
34,65 -0,04%
EURO
36,65 -0,78%
ALTIN
2.941,3 -0,37%
BITCOIN
3.326.502,13 -4,91%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Varlıklara Vurgu: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ödül töreninde kültürel mirasın korunması ve yozlaşmaya dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Varlıklara Vurgu: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'

Erdoğan: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen Batıcı zihniyetin açtığı yaraların hâlâ kapanmadığını belirtti.

Dijitalleşme ve Kültürel Yozlaşma

Konuşmasında, her şeyin hızla tüketildiği bir çağda yaşandığını vurgulayan Erdoğan, dijitalleşmenin ekonomiden kültüre her alanı kuşattığını dile getirdi. Küreselleşmenin kültürel yozlaşmayı getirdiğini ifade eden Erdoğan, geleneksel kültür unsurlarının tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını belirtti.

Tarihimize Sahip Çıkmalıyız

Türkiye'nin sahip olduğu kültürel değerlerin korunması için son 100-150 yılda yaşanan kayıplara dikkat çeken Erdoğan, "Zenginliğe, çok sesliliğe sahip çıkmak, maziden atiye köprü kurmak demektir""12 bin tarihi eserimizi ait olduğu topraklarla buluşturduk"

Ödüller Sahiplerini Buldu

Törenin sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 yaşayan insan hazinesi ve 3 sanat kurumuna ödül vererek, sanatçılara teşekkür etti. Ödül alan sanatçılar arasında hat sanatçısı Mehmet Özçay, tulum icracısı Remzi Bekar ve geleneksel dokuma ustası Nuray Kıvanç gibi isimler yer aldı. Hadim bezi dokuma ustası Müjgan Akdemir, ödül alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duygusal anlar yaşatarak, "Vatan gidiyor diye çok ağladım"

Birlikte Geleceğe Bakalım

Erdoğan, "Bizim milli kültürümüzü yeşerten hayat pınarlarımızsınız"

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Varlıklara Vurgu: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'
2
Yeni Teknolojilerle Gelen Muharebe Devrimi: Türkiye Savunma Sanayisi Güçleniyor
3
Ayhan Bora Kaplan Suç Örgütü Davasında Yargı Süreci Devam Ediyor
4
Adana Valiliği'nden Çadırda Yaşayan Aileye Destek Açıklaması
5
Batman'da İzinli Gösterilere Katılan 6 Zanlı Yakalandı
6
Yenidoğan Çetesi Davası Duruşması Ertelendi: Tutuksuz Sanık Şeyhmus Çelik'in Açıklamaları Dikkat Çekti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Singapur Ulusal Güvenlik Bakanı'nı Kabul Etti

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı