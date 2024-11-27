Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kültürel Varlıklara Vurgu: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'

Erdoğan: 'Kültürel Yozlaşma Başımızı Eğiyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ile Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni"nde önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, milletine tepeden bakan, kendi değerlerinden tiksinen Batıcı zihniyetin açtığı yaraların hâlâ kapanmadığını belirtti.

Dijitalleşme ve Kültürel Yozlaşma

Konuşmasında, her şeyin hızla tüketildiği bir çağda yaşandığını vurgulayan Erdoğan, dijitalleşmenin ekonomiden kültüre her alanı kuşattığını dile getirdi. Küreselleşmenin kültürel yozlaşmayı getirdiğini ifade eden Erdoğan, geleneksel kültür unsurlarının tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını belirtti.

Tarihimize Sahip Çıkmalıyız