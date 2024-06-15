Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! "Enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdik"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayınladığı video mesajda vatandaşların bayramını kutladı ve birlik, beraberlik vurgusu yaptı. Erdoğan, bu mübarek günlerin millete, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek, kesilen kurbanların ve yapılan ibadetlerin kabul olmasını niyaz etti.

Erdoğan, bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının en üst seviyede yaşandığı özel günler olduğunu belirterek, bu günlerde yetimlerin, öksüzlerin ve garip gurebanın hatırlandığını, akrabalık ve komşuluk münasebetlerinin sıklaştığını ifade etti. Koronavirüs salgını nedeniyle araya giren mesafelerin bayramlar sayesinde kapatıldığını vurgulayan Erdoğan, "Bayramlar vasıtasıyla bu mesafeleri kapatıyor, sılayırahimi daha çok hatırlıyoruz. Atalarımız, 'gözden ırak olan gönülden de ırak olur' demişlerdir," dedi.



GÖNÜL BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı, millet olarak her zamankinden daha fazla gönül birliğine ve dayanışmaya ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini belirterek, siyasette oluşan yumuşama ikliminin milletin tekrar kucaklaşmasına katkı sağladığını memnuniyetle gözlemlediğini söyledi. "İnşallah hep birlikte gönül gönüle vererek bu bayramı tam anlamıyla bir kardeşlik şölenine dönüştüreceğimize inanıyorum," dedi.

Erdoğan, son bir yıl içerisinde üst üste üç seçim yaşandığını hatırlatarak, bu seçimlerden demokrasinin güçlenerek çıktığını ifade etti. Bu süreçte elde edilen başarıların, milletin iradesinin sandığa yansıdığını gösterdiğini belirtti.



ENFLASYONLA MÜCADELE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadele konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Dünyada yüksek seyreden enflasyonun endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, hükümetin enflasyon canavarından kurtulma sürecine girdiğini söyledi. "Ekonomi programımız üretim, istihdam ve ihracat tarafında meyvelerini veriyor. Enflasyonda yılın ikinci yarısından itibaren inşallah güzel neticeler alacağız," dedi. Erdoğan, hükümetin çiftçisinden memuruna, beyaz yakalısından işçisine kadar herkesin refahını yükseltmek için çalıştığını ve enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşürme hedefinde olduklarını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE'YE DESTEK

Erdoğan, terörle mücadele konusunda elde edilen tarihi kazanımlardan taviz vermenin asla söz konusu olmadığını vurguladı. "40 yıldır milletimizin kanını ve kaynaklarını sülük gibi emen bölücü terör belasına son verinceye kadar operasyonlarımızı devam ettireceğiz," dedi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları karşısında dik duruşun sürdüğünü belirten Erdoğan, Gazze'ye gönderilen insani yardımların miktarının 55 bin tonu aştığını söyledi. İsrail ile olan tüm ticari işlemlerin durdurulduğunu ve Uluslararası Adalet Divanı'ndaki soykırım davasına müdahil olma kararı alındığını belirtti. "Filistin devletinin tanınması için en yoğun çaba harcayan ülkelerdeniz. Siyonist şebekenin tüm baskısına rağmen her platformda hakkı, adaleti ve barışı savunuyor, doğruları cesaretle haykırmaktan çekinmiyoruz," dedi.

BAYRAMLARDA BİRLİK VE BERABERLİK

Erdoğan, bayramların kalpleri huzurla doldurması ve ülkeye esenlik getirmesi dileğinde bulunarak, "Bayramlar vasıtasıyla yeniden tazelediğimiz kardeşliğimiz, yardımlaşma ve dayanışma şuurumuz, bu bakımdan ayrıca önemlidir," dedi. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve yola yorgun çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, Kurban Bayramı'nın gönül coğrafyasına barış getirmesini diledi. "Bu düşüncelerle mübarek topraklarda hac farizasını yerine getiren kardeşlerimin Allah ibadetlerini kabul etsin, Kabe'de, Arafat'ta, Müzdelife'de yaptıkları duaları katında makbul eylesin diyorum. Her bayramda olduğu gibi yola çıkacak sürücülerimize trafik kurallarına uymalarını, yola asla yorgun çıkmamalarını, bilhassa varacakları yere yaklaştıkça dikkatlerini daha da artırmalarını tekrar tavsiye ediyorum," dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajı, birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusuyla dikkat çekiyor. Enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığını ve demokrasinin güçlendiğini belirten Erdoğan, terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Gazze'deki mazlumlara desteğini sürdüren Erdoğan, bayramların manevi değerlerinin altını çizdi. Bayramların, millet olarak kenetlenmenin ve kardeşlik ruhunu pekiştirmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

