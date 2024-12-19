DOLAR
35,07 -0,08%
EURO
36,55 -0,6%
ALTIN
2.953,84 -1,27%
BITCOIN
3.588.926,44 -0,99%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Güvenlik Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan çatışmalar ve krizler karşısında küresel güvenlik kurumlarının yetersiz kaldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Güvenlik Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde artan çatışmalar, krizler ve savaşların küresel güvenlik ve istikrar üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi. Erdoğan, "Artan çatışmalar, krizler ve savaşlar karşısında maalesef küresel güvenlik ve istikrarı teminle görevli kurumlar sorumluluklarını yerine getirmiyor" şeklinde konuşarak, uluslararası toplumun bu süreçte daha etkin bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi.

Küresel Güvenlik Sisteminin Yetersizliği

Erdoğan'ın uyarıları, dünya genelinde yaşanan pek çok çatışmanın ve güvensizlik ortamının sürdüğü bir zaman diliminde yapıldı. Küresel güvenlik kuruluşları ve bu alandaki diplomatik girişimlerin, mevcut problemleri çözmekte yetersiz kaldığını ifade eden Erdoğan, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Putin: Halep'te 350 Muhalif Savaşçı Girdi, Hükümet Güçleri Çekildi
2
Japonya'da Çöplerini Ayrılamayanlar Ifşa Edilecek
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan: D-8 Güçleniyor, Azerbaycan Üye Oldu
4
Denizli'den Dünya Sahnesine: Selahattin Çınar Öner Amerikan Matematik Olimpiyatı'nda Birinci Oldu!
5
Ulusal Bilişim Kurultayı'nda Dijital Gelecek Vurgusu
6
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, D-8 Ülkeleri ile Tercihli Ticaret Anlaşması Yapma İsteğini Dile Getirdi
7
Van'da 143 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı