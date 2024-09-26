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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Tanıtımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Küresel İnovasyon Göstergeleri Raporu'nu tanıttı, Türkiye'nin hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Tanıtımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnovasyon Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu'nun tanıtım etkinliğine video mesaj gönderdi. Mesajında, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımıyla ileri teknolojileri kendi imkânlarıyla geliştirip üretme noktasına ulaştığını vurguladı.

2053 Vizyonu ve İnovasyon Hedefleri

Erdoğan, 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştireceğini ve ileri teknolojilerin merkezi olmayı hedeflediğini belirtti. "Yıllar içinde katettiğimiz mesafeden gurur duyuyorum," diyerek Türkiye'nin Küresel Yenilik Endeksi'nde son 11 yılda 31 basamak yükseldiğini ifade etti.

Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Cumhurbaşkanı, Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığıyla endüstriyel tasarım ve marka göstergelerinde ön sıralara yükseldiklerine dikkat çekti. "Bu başarılar, Türkiye'nin dinamik ve güçlü bir yenilik ekosistemi oluşturma konusundaki kararlılığını yansıtıyor," şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirliği ve Destek

Erdoğan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü ile işbirliğini güçlendirme ve küresel yenilik ekosisteminde daha güçlü bir konum kazanma kararlılıklarını yeniden ifade etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası'na verdikleri desteği de sürdürdüklerini belirtti.

Son olarak, 2024-2028 dönemini kapsayan Kalkınma Planı çerçevesinde Küresel Yenilik Endeksi'nde ilk 10 ülke arasında yer alma hedefinin altını çizerek, adaletsizliğin derinleşmesini engelleme taahhütlerini yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel İnovasyon Göstergeleri 2024 Yılı Raporu Tanıtım Etkinliği'ne gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken kendisini etkinliğe davet eden Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Genel Direktörü Daren Tang ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

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