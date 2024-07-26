Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küresel Sisteme Eleştiri

Erdoğan'dan Küresel Sisteme Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamalarında 2. Dünya Savaşı'nın galip ülkeleri tarafından oluşturulan küresel sistemin günümüzdeki işlevselliğini sorguladı. Erdoğan, "Bu sistem, galiplerin ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla tesis edilmiştir. Fakat artık miadını doldurmaya başlamıştır," dedi.

Küresel Denge İhtiyacı

Erdoğan, müteakip konuşmasında, mevcut sistemin adaletsizlikler barındırdığını ve dünya genelinde daha adil bir dengeye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Bu noktada, uluslararası ilişkilerin yeniden yapılandırılması gereğine dikkat çekti.