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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürtlerle Kardeşlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kürtlerle olan kardeşliğin korunacağını ve sorun çıkaranların devre dışı bırakılacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 12:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürtlerle Kardeşlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kürtlerle Kardeşlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada, Kürtlerle olan ezeli ve ebedi kardeşliğimizin önemine dikkat çekti. Konuşmasında, bu kardeşliği dinamitlemek isteyenlere karşı kararlılıkla duracaklarını ifade eden Erdoğan, bu tür girişimleri aradan çekip alacaklarını belirtti.

Kardeşlik Mesajı

Erdoğan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tüm halklarıyla bir bütün olduğunu ve hiçbir şekilde bölünmeyeceklerini vurguladı. Açıklamaları, Kürt vatandaşlarımız arasında da büyük bir destek buldu. Erdoğan'ın bu duruşu, toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine katkıda bulunma hedefini yansıtıyor.

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