Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'in İsrail kararına açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gazze'de yaşanan insanlık suçlarıyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı ihtiyati tedbir kararına değer veriyor, sevinçle karşılıyorum. Süreci yakından izleyeceğiz, savaş suçlarının cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz' diye konuştu.

TEDBİR KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararı çıktı. Kararı memnuniyetle karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in savaş suçlarından hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Erdoğan'ın dava sonucu ile ilgili açıklaması şu şekilde:

"Uluslararası Adalet Divanında Gazze'deki insanlık dışı saldırılarla ilgili alınan ihtiyati tedbir kararını değerli buluyor, memnuniyetle karşılıyorum. Filistinli masum sivillere yönelik işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması için sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Soykırım Sözleşmesi'ne taraf ülkeler için bağlayıcı olan bu kararın; İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ayırt etmeden gerçekleştirdiği saldırılarının artık bir son bulmasına vesile olmasını diliyoruz. Türkiye olarak ateşkesin tesisi ve kalıcı barışa giden yolun temini adına tüm gücümüzle çalışmaya ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İHTİYATLI TEDBİR KARARI NEDİR?

Divan, İsrail’in Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal edip etmediğini değil, olası soykırım riskine karşı zararları önlemek için dava sonuçlanana kadar taraflara uygulanacak geçici tedbirleri kararlaştırdı.

Divan, Güney Afrika’nın tedbir istemine “makul” gerekçeler gösterdiğini kabul ederken, Gazze’de soykırım olup olmadığını davanın aslına bakarken inceleyecek.