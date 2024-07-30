Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGBT Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın LGBT Hakları Üzerine Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBT bireylerinin haklarını 'özgürlük' olarak savunanların, başörtülü sporculara karşı duyarsızlığını eleştirdi.

Erdoğan, "LGBT sapkınlığını 'özgürlük' olarak nitelendirenlerin, başörtülü sporculara tahammül edememesi, onların özgürlük anlayışını da gözler önüne sermektedir" dedi.

Özgürlük Anlayışı Üzerine Yorumlar

Bu açıklamalar, toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirirken, farklı kesimlerden çeşitli tepkiler aldı. Erdoğan, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermeden önce, toplumda ki bu ayrımcı yaklaşımların üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.