Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Barış Antlaşması'nın 101. Yıl Dönümü Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümü vesilesiyle önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu antlaşmanın Türkiye'nin uluslararası alanda kazandığı başarıyı sağladığını vurguladı.

101 Yıldır Süren İstikrar

Erdoğan, "Türkiye, bölgesinin istikrar abidesi olarak tam 101 yıldır sürdürdüğü kalkınma yolculuğunu bugün de kararlı bir şekilde devam ettirmektedir." diyerek, ülkenin mevcut durumunu ve hedeflerini açıklığa kavuşturdu.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Mesajında, günümüzde yaşanan krizler ve belirsizliklere rağmen Türkiye'nin Yüzyıl hedeflerine odaklandığını belirten Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asra milletimizin mührünü vurma irademizin önüne inşallah kimse geçemeyecektir." ifadesini kullandı.

Şehitlerimize Saygı

Cumhurbaşkanı, konuşmasında ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bağımsızlık uğruna canlarını veren aziz şehitleri rahmetle andığını belirterek, gazilere de hayırlı ve bereketli ömürler diledi.