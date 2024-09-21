Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Yönelik Saldırılar Üzerine Açıklama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Lübnan'a yönelen saldırılara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Endişe Verici Gelişmeler
Erdoğan, İsrail hükümetinin bu saldırılar aracılığıyla bölgedeki çatışmayı genişletme niyetlerini ortaya koyduğunu belirterek, "Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı," ifadesini kullandı.
Uluslararası Topluma Çağrı
Erdoğan, uluslararası topluma da bu tür saldırılara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, bölgedeki barışın sağlanması için ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.