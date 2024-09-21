Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'a Yönelik Saldırılar Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde Lübnan'a yönelen saldırılara dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Endişe Verici Gelişmeler

Erdoğan, İsrail hükümetinin bu saldırılar aracılığıyla bölgedeki çatışmayı genişletme niyetlerini ortaya koyduğunu belirterek, "Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı," ifadesini kullandı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Erdoğan, uluslararası topluma da bu tür saldırılara karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunarak, bölgedeki barışın sağlanması için ortak çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.