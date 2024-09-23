Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan Açıklaması

Erdoğan'dan Savaş Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan'a yönelik son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan açıklamaların, bölgede savaş çabalarının bariz bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bölgesel Gerginlik Artıyor

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Lübnan'a karşı gerçekleştirilen bu son saldırılar ve İsrail'in bazı ifadeleri, savaşın bölgeye yayılma niyetlerinin açık bir tezahürü olarak değerlendirilmektedir" dedi.

Bu tür eylemler ve söylemlerin, bölgedeki istikrarsızlık üzerindeki etkisine dikkat çeken Erdoğan, barışın sağlanması adına uluslararası toplumu sorumluluk almaya davet etti.