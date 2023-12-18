Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'a kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Macaristan arasında 1. Dünya Savaşı sonrasında kopan diplomatik ilişkilerin 18 Aralık 1923'te İstanbul'da imzalanan Dostluk Anlaşması ile yeniden tesis edilmesinin 100. yıl dönümü münasebetiyle Budapeşte'ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bu anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti adının geçtiği ilk anlaşma olması bakımından da tarihi bir öneme sahip.

Macaristan, Türkiye'nin Avrupa Birliği içindeki en yakın dostlarından biri olarak bilinir ve ülke, 13 yıldır Başbakan Viktor Orban'ın liderliğinde yönetilmektedir. Bu süre zarfında, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkiler giderek güçlenmiş ve stratejik bir ortaklık seviyesine yükselmiştir. Başbakan Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçim zaferinden sonra, "Erdoğan'ın tekrar başkan olması bizim için büyük bir rahatlama oldu. Erdoğan'ın kazanmasını sadece istemekle kalmadık, Allah'a şükür Erdoğan kazandı. Onun kazanması için çok dua ettim" şeklinde ifade etti. Erdoğan da Orban'ın Nisan 2022'deki seçim zaferini ilk tebrik eden liderlerden biri oldu.

2013 yılında Türkiye ile Macaristan arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) kurularak, iki ülke arasındaki ilişkiler stratejik bir ortaklık düzeyine çıkarılmıştır. Bu stratejik ortaklık, her iki ülkenin liderleri tarafından öncelikle değer verilen bir konudur. Macaristan, Avrupa Birliği ile yaşadığı sorunlarda Türkiye'nin sağladığı destekten faydalanırken, Türkiye de NATO içinde Macaristan'ı desteklemektedir. Özellikle Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmasına, Macaristan da aynı görüşü paylaşmıştır.

Türkiye ve Macaristan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafsız bir duruş sergileyerek bölgesel istikrar için aktif bir şekilde çalışmaktadır. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılım sağlayarak, Türkiye ile olan kültürel bağlarını daha da güçlendirmiştir. Her iki ülke, uluslararası arenada barış ve istikrarın korunmasına yönelik ortak çabalarıyla dikkat çekerken, bu diplomatik işbirliği aynı zamanda Türkiye ve Macaristan'ın bölgesel sorunlara karşı duyarlı ve yapıcı bir yaklaşım benimsemesini yansıtmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'ın en büyük bayramı olan 20 Ağustos öncesinde Budapeşte'ye ziyarette bulunarak, Türkiye'nin Macaristan ile ilişkilere verdiği önemi göstermiş oldu.

Macaristan ile Türkiye arasındaki güçlü ilişkilerin önemli nedenlerinden biri, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında imzalanan Sığınmacı Anlaşmasıdır. Macaristan'ın lideri Viktor Orban, 2015'te Avrupa'yı sarsan Sığınmacı Krizi'ne karşı sert bir tutum benimseyerek, sığınmacıları Batı Avrupa'ya yönlendirmiş ve ülkeye kaçak girenleri hapse atmıştı. Orban, seçim kampanyasında sığınmacı karşıtı söylemlere büyük önem vermişti. Bu nedenle, Sığınmacı Anlaşması, Orban için son derece kritik bir anlaşma olmuştur. Anlaşma, Macaristan'ın sığınmacı politikalarını destekleme ve AB ile işbirliğini sürdürme bağlamında stratejik bir adımı temsil etmektedir.

Türkiye, Avrupa'ya doğal gaz tedarik eden stratejik bir ülke konumunda bulunmaktadır. Macaristan'ın lideri Viktor Orban, enerji konusunda güvenilir ve istikrarlı bir ortak arayışında olduğu için Türkiye ile güçlü bir işbirliği geliştirmeye odaklanmaktadır. İki ülke, 21 Ağustos'ta doğal gaz ihracatına yönelik tarihî bir anlaşma imzalayarak bu işbirliğini daha da güçlendirmiştir. Bu anlaşma, enerji sektöründe işbirliği yaparak bölgesel enerji güvenliğine katkıda bulunma ve karşılıklı çıkarlara odaklanma amacını taşımaktadır. Türkiye'nin doğal gaz rezervleri ve transit geçiş konumundan faydalanarak, iki ülke arasındaki enerji işbirliği gelecekte daha da artabilir.

Türkiye ile Macaristan arasındaki ticaret hacmi 3,4 milyar dolar seviyesine yükselirken, Türkiye'nin hedefi bu hacmi daha da artırarak 6 milyar dolara çıkarmaktır. Macaristan'da faaliyet gösteren 500'den fazla Türk şirketi, ekonomik işbirliği ve yatırımların artmasına katkıda bulunmaktadır. Son dönemde Türkiye'nin Macaristan'a yönelik ihracatı yıllık ortalama yüzde 8,8 artış göstererek önemli bir ivme kazanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sekiz bakan ile birlikte, 18 Aralık'ta Macaristan'a resmi ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında iki ülke arasında 16 anlaşma imzalandı.

Üstelik, Türkiye ile Macaristan arasında 2013 yılında kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK), iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik bir ortaklık düzeyine taşımıştır. Bu önemli platform, çok katmanlı işbirliği ve güçlü ortaklıklar kurma amacıyla oluşturulmuş, Türkiye ve Macaristan'ın birbirleriyle olan ilişkilerini daha derin ve kapsamlı bir düzeye taşımaktadır. YDSK, her iki ülkenin ortak çıkarlarını vurgulayarak, stratejik işbirliği alanlarını belirleme ve bu doğrultuda ortak projeler geliştirme konusunda etkili bir platform oluşturmuştur.