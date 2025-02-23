Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Filistin Mesajı: Göç Planı Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron'dan Kritik Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede, Filistinlilerin Mısır, Ürdün veya başka bir ülkeye göç ettirilmesi planını kesin bir şekilde reddetti.

Göç Planı Eleştirildi

Erdoğan, bu tür planların kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, uluslararası toplumun Filistin meselesine daha duyarlı yaklaşması gerektiğini ifade etti. Macron ile yapılan bu görüşme, bölgede yaşanan gelişmeler üzerine önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Her iki liderin de, mevcut sorunlara çözüm bulma konusunda ortak görüş geliştirmeye çalıştığı gözlemlendi.