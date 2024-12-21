Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Magdeburg'daki Menfur Saldırıya Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şiddet Dolu Saldırıya Kınama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü akşam Almanya'nın Magdeburg şehrinde düzenlenen menfur saldırıyı şiddetle kınadı. Noel pazarına yönelik bu saldırının toplumsal barışa ve dayanışmaya zarar verdiğini vurgulayan Erdoğan, tüm dünyanın bu tür eylemleri birlik içinde karşılaması gerektiğini ifade etti.

Saldırının arkasında yatan sebeplerin sorgulanması gerektiğini belirten Erdoğan, uluslararası toplumun bu tür şiddet eylemlerine karşı daha sıkı önlemler alması gerektiğini belirtti.