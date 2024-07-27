Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmud Abbas Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davet Yorumları
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davete katılmaması üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" ifadelerini kullandı.
Önemli Mesajlar
Erdoğan, Abbas'ın davete katılmamasını eleştirerek, bu tutumun diplomatik ilişkiler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Tüm bunlar, Türkiye'nin bölgedeki rolü açısından merak uyandırıyor.