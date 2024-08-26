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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde tarihi mesajlar verdi ve Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi Kutlaması

Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıldönümü Kutlamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda düzenlenen "Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Erdoğan, konuşmasında, "Bizim yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı'nadır. Malazgirt Zaferi'nin rehberliğinde bu yolu yürüyeceğiz" dedi. Malazgirt'in sadece tarihi bir zafer olmadığını, aynı zamanda ilahi kelimetullahın yayılması için bir görev olduğunu ifade etti.

Sultan Alparslan'ın Mirası

Erdoğan, Sultan Alparslan'ın mirasının sadece Anadolu'nun fethiyle sınırlı olmadığını ve bu mirasın, insanlığa umut ve ışık götürme mücadelesi içerdiğini belirtti. "Davamız, toprağı vatan, vatanı aziz kılmaktır" diye ekledi.

Tarih Bilincinin Önemi

Cumhurbaşkanı, tarih bilincinin önemine değinerek, "Tarih ezberlenmek için değil, yeni zaferlere başlamak için vardır" dedi. Malazgirt Zaferi'nin gelecekteki hedefler için bir rehber olacağını vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Türk milleti olarak, "Nazlı hilalin gölgesinde buluşacağız" sözleriyle herkese birlik çağrısı yaparak farklılıkların zenginliğine dikkat çekti. Buna rağmen, birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kültürel Etkinliklerle Gelenekleri Yaşatma

Programda, Uğur Işılak konseri ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nden gösteriler yer aldı. Ayrıca Erdoğan, program sonunda fotoğraf çektirerek katılımcılarla bir araya geldi.

Önemli Katılımcılar

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte birçok bakan ve siyasi partilerin liderleri katıldı. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da etkinlikte yer aldı.

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