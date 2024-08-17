Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Marmara Depremi Anması ve Kentsel Dönüşüm Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deprem Mesajı

Türkiye, deprem riskiyle yüzleşen bir ülke olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde kaybettiğimiz hayatları unutmadığımızı vurguladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara başsağlığı dileklerini iletti.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Erdoğan, ülke genelinde gerçekleştirdikleri kentsel dönüşüm projeleri ile 3.3 milyon konut inşa ettiklerini belirtti. Bu projeler sayesinde yaklaşık 20 milyon vatandaşın güvenli yaşam alanlarına kavuştuğunu ifade etti.

Deprem Sonrası Çalışmalar

6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin ardından bölgeye yönelik olarak 300 bin konut inşasına başladıklarını kaydeden Erdoğan, bu süreçte 76 bin konutun depremzede vatandaşlara teslim edildiğini belirtti. "Bu yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Gelecek Projeleri ve Hazırlıklar

Erdoğan, "Tüm imkanlarımızla deprem bölgelerimizi daha sağlam ve ihtişamlı hale getirmek için çaba gösteriyoruz" dedi ve vatandaşları riskli yapıların yenilenmesi için teşvik etmeye devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca, şehirleri her türlü afete karşı daha dayanıklı hale getirmek için kesintisiz çalışmaların süreceğini belirtti.