Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mavi Vatan'a Karşı Bedhah Eleştirilerine Cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mavi Vatan’a yönelik olumsuz eleştirilerin kendilerini yıldıramayacağını vurguladı. Yıllarca süren mücadelelerinin bir parçası olarak bu değerlere sahip çıkacaklarını belirtti.

Kesin Hedef: Türkiye Yüzyılı

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Mavi Vatan’a masal diyen bedhahlara aldırmadan, yılmadan, yorulmadan, geri adım atmadan ilerlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Bu sözleriyle, Türkiye’nin deniz hakları konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymuş oldu.

Bu bağlamda, Türkiye’nin geleceği için belirlenen Türkiye Yüzyılı hedeflerine sebatla ulaşma azminin altını çizen Erdoğan, hayallerinden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.