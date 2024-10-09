Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya Uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerdeki medya organlarının yayın politikalarını eleştirdi. Erdoğan, basın sektöründeki sorunlara dikkat çekerek, "Son dönemde medya organlarımız, özellikle reyting kaygısı ile basın ilkelerini umursamayan, son derece sorunlu bir yayın politikası izlemeye başladı" dedi.

Reyting Kaygısı ve Etkileri

Erdoğan, medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini vurguladı ve bu tür yaklaşımların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine engel olduğunu ifade etti. Geleceğe Dönük Beklentiler

Medya sektörü temsilcilerinin bu eleştirileri dikkate almasını isteyen Erdoğan, kaliteli ve etik yayıncılığın önemine değindi.