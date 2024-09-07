Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medya ve sosyal medyanın kötü niyetli kullanımları üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, bazı kişilerin bu platformları vatan ve inanç aleyhine silah olarak kullandığını belirtti.

"Birer İşgal Silahı"

Erdoğan, "Medya ve sosyal medyanın bu tür kötü emeller için birer silah haline geldiğine dikkat çekti. Bu platformların kötü niyetle kullanılması, toplumsal değerlerimiz üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır" şeklinde konuştu.