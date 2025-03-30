Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Ramazan Bayramı Kutlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçiğe Bayram Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla, "Yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum," diyerek askerlerin bayramını kutladı.

Bakan Güler'den Destek Mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyaret ederken Erdoğan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Güler, konuşmasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesinin de yer aldığını hatırlattı. Mehmetçiğin sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bayramlar geçirmesini temenni etti.

Tüm Şehitlerimizi Rahmetle Yad Ettik

Erdoğan, bin yıldır vatanın bekası uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını belirterek, gazilere ve ailelerine de bayram tebriklerini iletti.

Amfibi Kolordu Komutanlığı'na Övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amfibi Kolordu Komutanlığının ve Deniz Kuvvetleri'nin değerli birliklerinin, Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'daki insani yardım ve destek faaliyetlerini yıldızlar gibi parlayan bir başarıyla yürüttüğünü de vurguladı. “Sizlerin üstün gayretleri sayesinde Çanakkale'de ve diğer coğrafyalarda güvenliği sağlıyorsunuz,” dedi.

Güçlü Bir Orduya İhtiyacımız Var

Bakan Güler, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olmasının önemini vurgulayarak, "Stratejik ve hassas bir coğrafyada var olabilmek için güçlü bir orduya ihtiyaç var. Bu ordu, her alanda etkin ve caydırıcı olmalıdır," ifadelerini kullandı.

Deniz Kuvvetleri'nin Gücü

Güler, Türkiye'nin güçlü bir donanıma sahip olması gerektiğinin altını çizerken, Deniz Kuvvetlerinin yüksek eğitim seviyesi ve teknolojik donanımı ile dünyada saygın yerini koruduğunu belirtti.

Bakan Güler'in Mesajları

Güler, tüm askerlerin üstün gayretleri ve fedakarlıkları ile hem yurt içinde hem de sınır ötesinde önemli görevleri yerine getirdiğini belirtti ve “Sizlerin cesareti ve özverisi ulusal güvenliğimizin en önemli teminatıdır,” dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap etti.