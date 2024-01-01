Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'in 6. Kolordu Komutanlığı ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı ziyareti sırasında, telefonla görevli Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Erdoğan, kahraman askerlere sağlık, mutluluk ve başarı dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmetçik'e yeni yıl mesajı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 10. Tanker Üs Komutanlığı ile TCG GÖKOVA'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kilis Çıldıroba'ya gitti. Güler ve beraberindeki heyet, 6. Kolordu Komutanlığına ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek burada görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan askerlere seslenerek yeni yıllarını kutladı.

Erdoğan, "Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir." dedi ve şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi. Erdoğan ayrıca, "2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasın Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum." şeklinde ifade etti.

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