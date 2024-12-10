Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meloni ile Görüşmede İsrail'in Suriye'deki Saldırılarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile Yaptığı Görüşmede Önemli Mesajlar Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in saldırgan tutumunu Suriye’de yeniden ortaya çıkardığını vurguladı. Bu saldırganlığın, Suriye'nin istikrarına olumsuz etki ettiğini belirten Erdoğan, uluslararası kamuoyunun bu durum karşısında duyarsız kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

Suriye’nin İstikrarsızlığına Dikkat Çekildi

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in saldırgan davranışlarının bölgedeki huzuru tehdit ettiğine işaret ederek, uluslararası toplumun bu konudaki tavrını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Suriye'nin istikrarının sağlanması için ortak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini dile getirdi.