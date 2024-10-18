Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MESS Genel Kurulu'nda Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 51. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, enflasyonun kontrol altına alındığını belirtti. "Ekmeğimize, soframıza, alın terimize, dişimizden tırnağımızdan ayırarak biriktirdiğimiz değerlere musallat olan enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı," dedi.

Küresel Ekonominin Zorlukları

Erdoğan, son 5 yılda küresel ekonominin karşılaştığı zorlukları dile getirdi. Koronavirüs ve jeopolitik olayların tedarik zincirlerinde sorunlara yol açtığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte ortaya koyduğu güçlü performansa dikkat çekti.

İstihdam ve Ekonomi Üzerine Veriler

2023'te istihdamın artışına vurgu yapan Erdoğan, "Yılın ilk 8 ayında 654 bin kişilik istihdam artışı sağladık," dedi ve işsizlik oranının %8,5 olarak gerçekleştiğini aktardı. Ayrıca, yıllık ihracatın 260 milyar doları aştığını ifade etti.

Çalışma Hayatında Kadınların Rolü

Erdoğan, kadınların iş gücüne katılımını artırmayı hedeflediklerini, 600 binden fazla kadının çalışma hayatına kazandırıldığını açıkladı. "İşgücü Uyum Programı" sayesinde kadınlar, engelliler ve gençlerin iş gücüne katılımlarının teşvik edileceğini vurguladı.

Enflasyonla Mücadele

Enflasyonla mücadelede önemli adımlar atıldığının altını çizen Erdoğan, "Yıllık enflasyon son 4 ayda 26,1 puan geriledi," dedi. Ekonomi programlarının sadece enflasyona odaklı olmadığını ve mali disiplinin ön planda tutulduğunu belirtti.

Yatırım ve Sanayi Reformları

Erdoğan, sanayiyi dönüştürme kararlılıklarını koruduklarını ve verimliliği artıracak reformların hayata geçirileceğini ifade etti. Ülkenin ekonomi mücadelelerinde yıllarca karşılaşılan engelleri hatırlattı.

Yerli ve Yabancı Yatırımcılara Mesaj

Son olarak, yatırımcılara güvence vererek, "Bu ülkenin başarıları engellenmeye çalışıldı, ama biz daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz," ifadesini kullandı.