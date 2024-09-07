Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mezuniyet Töreninde Sert Mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Uyarılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir mezuniyet töreninde bazı kişilerin sert tavırlar sergilediğini belirtti. "Kılıç Çekenleri Sorguladı"

Erdoğan, "Geçenlerde mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz?" ifadelerini kullanarak bu duruma sert bir tepki verdi.

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Bu sözleriyle Erdoğan, toplumsal birlikteliğe dikkat çekerek, gençlerin eğitim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasına vurgu yaptı.