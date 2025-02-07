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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 17:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Lideri Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Liderine Geçmiş Olsun Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan, bu süreçte Bahçeli'nin sağlığı için en iyi dileklerini ifade ederken, partisi ve şahsı adına da destek mesajı gönderdi.

Parti Dayanışması ve Destek

Bu açıklama, siyasi dayanışmanın ve ortaklığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bahçeli'nin hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması için dileklerde bulunan Erdoğan, MHP ile olan işbirliklerinin önemine de vurgu yaptı.

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