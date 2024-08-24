Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİLDEN Projesi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİLDEN Projesi'ne Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin denizaltı inşa etme hayaline yönelik önemli bir açıklama yaptı. Erdoğan, "Yaklaşık 138 yıldır hayalini kurduğumuz kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN Projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz," dedi.

MİLDEN Projesi Nedir?

MİLDEN Projesi, denizaltı teknolojilerinde milli mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeyi ve ülkenin savunma sanayisinde bağımsızlığını artırmayı amaçlayan bir girişimdir. Bu proje ile birlikte Türkiye'nin denizaltı üretiminde dünya standartlarında bir konuma gelmesi hedeflenmektedir. Türk Savunma Sanayisi İçin Büyük Bir Adım

Erdoğan, bu projeyle birlikte sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik özgürlüğün de elde edileceğini vurguladı. "MİLDEN ile birlikte, denizaltı alanında dünya ile rekabet edebilir hale geleceğiz," dedi.