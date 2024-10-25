Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Paralarla Ticaret Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamalarda milli paralarla ticaretin önemini vurguladı. "Milli paralarla ticaret aynı zamanda özgür ticarettir" diyen Erdoğan, bu durumun uluslararası ticareti kolaylaştıracak ve çeşitlendirecektir ifadelerini kullandı.

Alternatif Finans ve Ödeme Sistemleri

Erdoğan, bu noktada alternatif finans ve ödeme sistemlerinin devreye girmesinin gerekliliğini belirterek, "Bu sistemler uluslararası ticareti daha da geliştirecektir" şeklinde konuştu. Böylece, yerli paralarla yapılan ticaretin artırılması gerektiğine dikkat çekti.