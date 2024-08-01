Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Yas İlanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Milli Yas İlanı

Erdoğan, ''Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle yarın 1 günlük milli yas ilan edilmiştir.'' şeklinde açıklamada bulundu. Bu karar, uluslararası alanda önemli yankılar uyandırması bekleniyor. Uluslararası İlişkiler Üzerindeki Etkisi

Heniyye'nin vefatı, Orta Doğu'daki olayların seyrini etkileyebilir. Türkiye'nin duruşu ve alacağı önlemler yakından takip edilecektir.