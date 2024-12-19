Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ile Tercihli Ticaret Anlaşması Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ile Ticaret Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylamasıyla birlikte ticari ilişkilerin çok daha geniş bir çerçevede uygulanabileceğini duyurdu.

Genişleyen Ticaret İmkanları

Erdoğan, Mısır'ın bu erken adımının, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendireceğini belirtti. Anlaşmanın sağladığı olanaklarla birlikte, Türkiye ve Mısır'ın ticaret hacminin artacağını vurgulayan Erdoğan, "Bu gelişme, artık birlikte daha büyük projelere imza atmamızın da önünü açacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma ile birlikte, iki ülke arasındaki yatırımların da artması bekleniyor. Hem Türkiye hem de Mısır, stratejik konumlarıyla büyük fırsatlar sunuyor.