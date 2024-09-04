Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ile Ticaret Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ile Ticaret Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile olan ticari ilişkiler üzerine önemli açıklamalarda bulundu. "Mısır'la olan ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Yeni Hedefler ve Stratejiler

Erdoğan, ülkeler arasındaki ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerken, bu hedefin gerçekleştirilmesi için etkili stratejilerin uygulanacağını belirtti.