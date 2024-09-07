Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ile Yeni Dönem Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır ile İlişkiler Üzerine Önemli Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır ile başlatılan yeni diplomatik sürecin Gazze ve Filistin için olumlu sonuçlar getireceğini ifade etti.
Yeni Sürecin Önemi
Erdoğan, yaptığı açıklamada, bu yeni dönemin bölgede barış ve istikrarı sağlama konusundaki çabaların bir parçası olduğuna dikkat çekti.
Filistin'e Desteğini Vurguladı
Erdoğan, "Mısır'la başlattığımız yeni süreç, Gazze'nin, Filistin'in hayrına olacaktır." diyerek, uluslararası toplumun Filistin'e olan desteğinin önemini yineledi.