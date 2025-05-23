Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Modernleşme Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, modernleşme anlayışının, ailesizleşme ve yalnızlaşma kavramları üzerine inşa edilmesini eleştirerek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, modernleşme anlayışının bireylere ve topluma huzur getirmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Aile ve Toplum Üzerine Vurgular

Erdoğan, bu anlayışın toplumsal huzur üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirterek, aile yapısının korunmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Aile bağlarının kopması ve bireylerin yalnızlaşmasının, sosyal yapıda ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Şişli ilçesinde bir otelde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu Uluslararası Aile Forumu'na katılarak konuşma yaptı.