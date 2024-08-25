Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhalefete Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhalefet Belediyelerini Eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada muhalefet belediyelerinin yangın gibi kritik bir durumda dahi siyaset yapma peşinde olduğuna dikkat çekerek, bu tutumu kabul edilemez buldu.

Erdoğan'ın Açıklamaları: "Muhalefet belediyeleri, iş yapmak yerine, acil durumlarda bile siyaset yapma çabasına girmektedir. Bu davranışın hiçbir makul yanı yoktur."

Yangın ve Acil Durumlar

Erdoğan, ülkenin acil durumlar karşısında birlik içinde olması gerektiğini vurgulayarak, siyasi çıkarlar uğruna bu tür meselelerin istismar edilmesini eleştirdi.