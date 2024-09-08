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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili adli süreci takip edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 17:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran Hakkında Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Narin Güran İçin Adli Süreci Takip Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum," ifadelerini kullandı.

Narin'in Ölümü Hepimizi Yaraladı

Erdoğan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Narin'in naaşının bulunmasının ardından yaşanan üzüntüyü dile getirerek, "Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Canice ve vahşice katledilen Narin’in acı haberi hepimizi derinden yaraladı; üzüntümüzün tarifi yok." dedi.

Güvenlik Güçlerinin Çabaları

Narin'ın kayıp ihbarının alınmasının ardından güvenlik güçlerinin onu bulmak için yoğun bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Erdoğan, "19 gün boyunca süren aramalar neticesinde maalesef yüreklerimize su serpen bir haber alamadık. Narin’i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız," diye ekledi.

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